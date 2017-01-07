YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
أوباما لترمب: فلاديمير بوتين ليس في فريقنا
آخر تحديث : السبت 07 يناير 2017   09:03 مكة المكرمة
الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخليفته دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخليفته دونالد ترمب "نحن في نفس الفريق،" بعد أن كشف تقرير للاستخبارات إن موسكو تدخلت في الانتخابات الامريكية لمساعدة ترمب.

وقال أوباما في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز" "واحدة من الأشياء التي أشعر بالقلق إزاءها هو الدرجة التي وصلت إليها الكثير من التعليقات في الآونة الأخيرة من جانب الجمهوريين أو مثقفين أو معلقين في القنوات عن أن لديهم المزيد من الثقة في (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أكثر من مواطنيهم الأمريكيين فقط لأنهم ديمقراطيون، هذا لا يمكن أن يكون ".

وأضاف أوباما في المقابلة، التي سيتم بثها بالكامل يوم الأحد "علينا أن نذكر أنفسنا أننا في نفس الفريق. فلاديمير بوتين ليس في فريقنا".

 

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر+الألمانية
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.