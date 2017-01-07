تقرير امريكي: بوتين أمر بشن حملة إلكترونية لمساعدة ترمب

بوتين متهم بشن حملة إلكترونية لمساعدة ترمب

أظهر تقرير جديد للمخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشن "حملة تأثير" في 2016 تستهدف انتخابات الرئاسة بهدف تقويض العملية الديمقراطية وتشويه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وجاء بالتقرير"نؤكد مجددا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يفضلون الرئيس المنتخب ترمب بشكل واضح".

وأضاف التقرير"ونؤكد أيضا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى دعم فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترمب حيثما أمكن من خلال تشويه صورة الوزيرة كلينتون ووضعها علنا في مقارنة سلبية معه".

من جانبهم، قال زعماء الديمقراطيين في لجنتي المخابرات بمجلس الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة إن تقريرا بشأن النشاط الروسي الذي يتعلق بالانتخابات الأمريكية في عام 2016 ينبغي أن يستدعي ردا قويا لمنع تكرار ذلك.

وقال مارك وارنر كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "ستقاس ديمقراطية أمريكيا جزئيا على الكيفية التي سنرد بها والخطوات التي نتخذها لتطوير إستراتيجية إلكترونية قوية واستباقية."

وقال النائب أدم شيف كبير الديمقراطيين بلجنة المخابرات في مجلس النواب إنه يجب على الكونغرس الشروع في تحقيقات شاملة لتحديد ما حدث وكيفية حماية الحكومة الأمريكية.