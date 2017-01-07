شاهد: عشرات القتلى في انفجار شاحنة وقود بـ"إعزاز" السورية

قالت عدة مصادر إن شاحنة وقود انفجرت في وسط مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود السورية مع تركيا مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة عشرات آخرين اليوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 43 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة إعزاز الشمالية. وأضاف أن العشرات أصيبوا بجروح بالغة.

وفي تصريحات لم تنسبها لمصدر ذكرت وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء أن الانفجار وقع بفعل سيارة ملغومة زرعها تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن طبيب في إعزاز قوله إن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين.

وقال أحد سكان إعزاز الذي ذهب إلى المستشفى المحلي إنه أحصى نحو 30 جثة.

وقال عامل على سيارة إسعاف يدعى حمزة العريض متحدثا في موقع الحادث إن سيارة ملغومة انفجرت في وسط المدينة قرب مدنيين مضيفا أن حوالي 40 شخصا قتلوا ونحو 150 أصيبوا بجروح.

وإعزاز معقل أساسي للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، وهو تحالف يضم جماعات من المعارضة المعتدلة تمكن بدعم عسكري تركي من طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية.

وقالت وكالة دوغان إن الانفجار وقع قرب مبنى حكومي في المدينة وسُمع دويه عبر الحدود في مدينة كلس التركية.

وقالت وكالة الأناضول إن 23 مصابا نقلوا في سيارات إسعاف إلى مستشفى كلس ثم توفي أحدهم متأثرا بجراحه.