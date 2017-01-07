مصر: مرشد الإخوان الأسبق في حالة صحية حرجة

أفادت مصادر عائلية وحقوقية بأن السلطات المصرية نقلت المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف (88 عاما) إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.

وكتبت ابنته علياء في تدوينة بصفحتها على فيسبوك: "نقل أبي الأستاذ محمد مهدي عاكف إلى مستشفى القصر العيني ليلا بسبب تدهور حالته الصحية، وهو موجود الآن في عنبر المعتقلين".

وأضافت أن السلطات منعتهم من رؤيته والاطمئنان على وضعه الصحي.

كما أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا أكدت فيه نقل عاكف إلى المستشفى صباح أمس، ونوهت بأنه يعاني من أمراض عديدة، وأنه أكبر معتقل سياسي في السجون المصرية.

ومرت ثلاث سنوات تنقل خلالهم المرشد العام السابق لجماعة ا?خوان المسلمين، مهدي عاكف، في الحبس الانفرادي داخل عدد من السجون كان بدايتها في سجن العقرب، قبل أن ينتهى به الأمر داخل سجن طرة، وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية، إلا أن السلطات المصرية تتعنت في الإفراج الصحي عنه.

يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 اعتقل عاكف وحوكم بتهمة إهانة القضاء.

وبرأت المحكمة عاكف من تهمة إهانة القضاء، لكنه لا يزال في السجن حيث يحاكم في قضايا أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين.

وقدمت زوجه عاكف، طلبات عديدة للنائب العام وقاضي المحاكمة لخروجه للعلاج لكنها جوبهت أما بالرفض أو التجاهل لعدم تلقيها ردا عليها.

وأضافت: "على الرغم من قبول الطعن في القضية المتهم فيها والمعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وعدم وجود حكم قضائي ضده، يرفض السجن السماح لها بالزيارة أسبوعياً وفقا للقانون الخاص بمصلحة السجون، مؤكدة أنها مازالت مضطرة لزيارته مرة كل أسبوعين لأن أوراق قبول النقض لم تصل للسجن منذ عام حين تم قبوله، والتي لم تحدد له جلسة حتى الآن.

كاشفة عن أن زوجها أخبرها في الزيارة الأخيرة، الثلاثاء الماضي، أنه أصيب بانسداد في القناة المرارية، تسببت في ارتفاع نسبة الصفراء بالجسم مما أدى إلى حدوث تسمم بجسده وخضع لتركيب دعامة.

وطالبت رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بالإفراج عن مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقًا.

وقالت "المهدي" في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مهدي عاكف، الرجل الذي قارب 90 سنة الذي كان يشجع الإخوان علي العمل والانفتاح على التيارات السياسية الأخرى، من ترك منصبه في الجماعة ليقر ممارسة تداول السلطة عملياً من لم يتبوأ منصب رسمي في فترة حكم الإخوان. مهدي عاكف بيموت في السجن دون تهمة بسبب مرضه و سنه. ملحوظة: تصريحاته المثيرة للجدل لا تبرر قتله ببطيء".