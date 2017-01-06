تقرير: رصد اتصالات تظهر مسؤولين روس يحتفلون بفوز ترمب

فوز ترمب أفرح مسؤولين روس كبار

أفاد تقرير في صحيفة " واشنطن بوست " بأن مسؤولين كبار في روسيا احتفلوا بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية باعتباره نصرا لموسكو من الناحية الجيوسياسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن اتصالات تم اعتراضها أظهرت الروس وهم يهنئون بعضهم البعض بنتيجة الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أن رد الفعل المتحمس بين مسؤولين روس رفيعي المستوى - بينهم بعض ممن يعتقد مسؤولون أمريكيون أنهم على علم بحملة البلاد الإلكترونية للتدخل في الانتخابات الأمريكية - أسهم في تقدير أجهزة المخابرات الأمريكية أن جهود موسكو كانت تستهدف في جزء منها على الأقل المساعدة على فوز ترمب في السباق إلى البيت الأبيض.