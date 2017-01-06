نائب أوباما يدعو ترمب لـ"النضج" وترك "الطفوليّة"

جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أوباما

طلب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بأن يصبح "ناضجا" ويترك "الطفوليّة".

وقال بايدن، موجهاً نصيحة لترمب، خلال مقابلة بثتها شبكة "بي بي إس" الأمريكية: "أترك الطفوليّة يا دونالد، اكبر، أنت رئيس، حان وقت أن تفعل شيئا". وذلك تعليقا على التغريدات التي ينشرها ترمب، على حسابه الشخصي في تويتر.

ووصف بايدن، تصريحات ترمب، بعدم الثقة بالاستخبارات الأمريكية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".

وكان ترمب، الذي سيستلم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، أعرب عن عدم ثقته بالاستخبارات الأمريكية، التي ادعت بأن عملاء روس تدخلوا وأثروا في نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة لصالحه.