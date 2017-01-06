فيديو: زلزال يهز جنوب إيران ومقتل أربعة أشخاص

أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا هز إقليم فارس في جنوب البلاد اليوم وأسفر عن مقتل أربعة عمال أفغان وأن السلطات بدأت عملية بحث عن ضحايا آخرين في المنطقة الجبلية قليلة السكان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال بقوة 5.3 درجة وقع فجرا وكان مركزه على بعد 53 كيلومترا جنوب غربي مدينة جهرم.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن قوة الزلزال 5.1 درجة.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي "أربعة أفغان يعيشون ويعملون في مزرعة لقوا حتفهم ، في قرية سيف أباد قرب بلدة خنج."

وقال مختار عباسي حاكم إقليم فارس للتلفزيون الرسمي إن عمال إنقاذ ينقبون في منطقة الزلزال بحثا عن أي ضحايا.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن ثلاثة أصيبوا في قرية تشارتالا ونقلوا إلى المستشفى ثم غادروها في وقت لاحق.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية وشهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوى مدينة بم في الجنوب الشرقي بالأرض وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.