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ترمب يطالب سفراء عينهم أوباما بالاستقالة بحلول يوم التنصيب
آخر تحديث : الجمعة 06 يناير 2017   16:03 مكة المكرمة
الرئيس المنتخب دونالد ترمب

قال سفير الولايات المتحدة إلى نيوزيلندا اليوم الجمعة إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترمب طلب من السفراء الذين عينهم الرئيس باراك أوباما مغادرة مناصبهم بحلول يوم التنصيب.

وقال السفير مارك جيلبرت، في رسالة عبر تويتر لرويترز "سأغادر (منصبي) يوم 20 يناير."

وأضاف أن الأمر صدر "دون استثناءات" عبر رسالة إلى وزارة الخارجية يوم 23 ديسمبر/كانون الأول.

وتؤكد تصريحات السفير تقريرا نشر في صحيفة نيويورك تايمز نسب إلى مصادر دبلوماسية القول إن الإدارات الأمريكية السابقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عادة ما كانت تسمح لبضعة سفراء ولاسيما من لديهم أطفال في سن المدرسة بالبقاء في مناصبهم لأسابيع أو شهور.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من وزارة الخارجية أو فريق ترمب الانتقالي للتعقيب.

وقالت نيويورك تايمز إن الأمر يهدد بترك الولايات المتحدة دون سفراء في بلدان مهمة وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم فيها لعدة شهور مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا.

وأبلغ مسؤول كبير في فريق ترمب الانتقالي الصحيفة إنه لا توجد نية سيئة وراء هذه الخطوة، ووصفها بأنها مسألة بسيطة تتعلق بضمان أن يغادر مبعوثو أوباما في الخارج الحكومة في الوقت المحدد مثلما يتعين على آلاف من المساعدين السياسيين في البيت الأبيض والوكالات الاتحادية. 

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 المصدر: الجزيرة مباشر+رويترز
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