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بالفيديو: طفل يغرق على بعد 3 أمتار من أمه لانشغالها بالهاتف
آخر تحديث : الجمعة 06 يناير 2017   00:05 مكة المكرمة

رصدت إحدى كاميرات المراقبة بأحد حمامات السباحة في الصين حادث غرق طفل يوم الثلاثاء الماضي على بعد بضعة أمتار من والدته.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأم التي تدعى "تشاو" انشغلت في متابعة هاتفها المحمول ولم تنتبه لصغيرها البالغ من العمر أربعة أعوام والذي استغرق لحظات يحاول النجاة من الغرق دون جدوى.

وعلى الرغم من وجود ما بين سبعة إلى ثمانية أشخاص يسبحون في نفس الحمام مع الأم وطفلها إلا أن أحدا لم يلحظ استغاثته حيث ظل يعاني لثلاثة دقائق قبل أن يختفي جسده تحت الماء.

وبعد أن لاحظت الأم اختفاء طفلها طلب المساعدة من إدارة المسبح والذين حاولوا العثور على الطفل لكنهم لم ينجحوا في ذلك إلا بعد مرور ساعة كاملة على وجوده تحت الماء.

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 المصدر: ديلي ميل
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