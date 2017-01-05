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محكمة تركية تصدر أول حكم قضائي ضد ضباط "الانقلاب"
آخر تحديث : الخميس 05 يناير 2017   22:47 مكة المكرمة
محكمة تركية تصدر أول حكم قضائي ضد ضباط "الانقلاب" (أرشيف)

أصدرت محكمة تركية الخميس حكما بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، في أول أحكام تصدر في أكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.

وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة أزمير الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وأدين الضابطان بتهمة انتهاك الدستور، وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية.

وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على رجل الأعمال فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير ضد من تقول أنها شبكة تابعة له في مؤسسات الدولة، بينما ينفي غولن هذه التهم.

وطبقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول فقد تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

 

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 المصدر: الفرنسية
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