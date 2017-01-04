وزير الخارجية التركي يحذر من فشل محادثات آستانة

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مسؤولين من روسيا سيزورون تركيا يومي التاسع والعاشر من يناير/ كانون الثاني لمناقشة إطار عمل محادثات إحلال السلام في سوريا والمقرر إجراؤها في كازاخستان.

وأضاف أن المعارضة في سوريا ملتزمة بوقف إطلاق النار لكن هناك انتهاكات من الجانب الآخر.

وتابع في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار.

ودعا وزير الخارجية إيران إلى الضغط على المقاتلين الشيعة والحكومة السورية لوقف انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا محذرا من أن هذه الانتهاكات تعرض محادثات السلام المزمعة للخطر.

وحذر من أن مفاوضات السلام التي تعد موسكو لعقدها في آستانة عاصمة كازاخستان قد تفشل ما لم يتم إيقاف الانتهاكات المتزايدة للهدنة.

وتدعم روسيا وتركيا أطرافا متنازعة في الحرب الأهلية السورية؛ لكنهما توسطتا في وقف هش لإطلاق النار من المقرر أن تعقبه محادثات سلام في آستانة.