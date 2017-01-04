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ترمب "مستاء" من تأخر بيان للمخابرات بشأن الاختراق الالكتروني
آخر تحديث : الأربعاء 04 يناير 2017   08:42 مكة المكرمة
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إن بيان مسؤولي المخابرات الأمريكية له بشأن مزاعم الاختراق الإلكتروني الروسي للانتخابات الأمريكية تأجل إلى يوم الجمعة.

وقال ترمب على تويتر يوم الثلاثاء "بيان ‘المخابرات‘ بشأن ما يسمى ‘الاختراق الروسي‘ تأجل إلى الجمعة.. ربما هناك حاجة لمزيد من الوقت لجمع الأدلة. غريب جدا!"

ولم يتضح الموعد الذي كان مقررا أصلا لتقديم بيان المخابرات. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

ويشكك ترمب في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأن روسيا اخترقت أجهزة كمبيوتر خاصة بالحزب الديمقراطي.

كان ترمب قال في مطلع الأسبوع إنه سيناقش مزاعم الاختراق الالكتروني يوم الثلاثاء أو الأربعاء. ولم يتناول القضية يوم الثلاثاء.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+رويترز
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