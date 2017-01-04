2018 موعد تحليق أول مروحية تركية مصنوعة محليا

وزير الدفاع التركي فكري إشيق

قال وزير الدفاع التركي فكري إشقك اليوم الأربعاء، إنّ صبيحة 6 سبتمبر/أيلول عام 2018، ستشهد تحليق أول مروحية تركية قتالية مصنوعة بإمكانات محلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بحفل تسليم مروحية أتاك (T-129) التاسعة عشرة إلى قيادة الجيش التركي في مقر مؤسسة الملاحة الجوية والصناعات الفضائية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأعرب إشيق عن سعادته وفخره لتسليم المروحية القتالية التاسعة عشر إلى قيادة القوات البرية، مشيراً أنّ بلاده تستمر في إنجاز مشاريع تصنيع المروحيات القتالية.

وأوضح أنّ مؤسسة الملاحة الجوية والصناعات الفضائية التركية (توساش - تاي) قدّمت خدمات كبيرة للقوات المسلحة منذ عام 1973، وأنها ساهمت في تقليل اعتماد تركيا إلى الخارج في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إشيق إلى أنّ بلاده تعتزم عرض مروحيات أتاك على جيوش عدد من الدول الصديقة والحليفة، وتنوي تصديرها إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى تقدّم عدد من الدول بطلبات شراء هذا النوع من المروحيات التي تنتجها تركيا.

وأضاف الوزير التركي أنّ بلاده ستشهد في عام 2023 تحليق أول طائرة مقاتلة مصنوعة بإمكانات محلية خالصة.