مسؤول ألماني: يجب البحث بعمق في استخدام ترمب لتويتر

حساب دونالد ترمب على تويتر

قال رئيس مكتب المستشارية بألمانيا بيتر ألتماير إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب جعل من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أداة فعالة أثناء المعركة الانتخابية".

وتابع ألتماير، في تصريحاته لـ "شبكة التحرير الصحفي بألمانيا" في عددها الصادر اليوم الأربعاء قائلا: "أود أن أنصح الجميع بالتمعن بدقة شديدة في الطريقة التي استخدم بها (ترمب) هذا الوسيط".

وأشار إلى أنه يمكن للمرء التعلم منها - في الجانب الجيد وكذلك في الجانب السيء.

يشار إلى أن ترمب يكتب كثيرا تغريدات على موقع "توتير" بعد فوزه بالانتخابات أيضا.