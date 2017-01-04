شاهد| شيخ الأزهر: بوذا من أكبر الشخصيات في تاريخ الإنسانية

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا من أكبر الشخصيات في تاريخ الإنسانية، مشيرا إلى أنه من أبرز صفاته الهدوء والعقلانية، وشدة الحنان والعطف والمودة.

وأضاف الطيب خلال مؤتمر مجلس حكماء المسلمين للحوار الحضاري في "بورما" ميانمار، والذي عقد بالقاهرة الثلاثاء أن كبار مؤرخي الأديان يصفون رسالة بوذا بأنها "دين الرحمة غير المتناهية، وأن صاحب هذه الرسالة كان وديعا متسامحا غير متكبر، بل سهلا لينا قريبا من الناس"

وشدد الطيب على أن مجلس الحكماء يعقد على شباب ميانمار آمالًا لنشر السلام، ونشر ثقافة المواطنة، للقضاء على مفهوم الأقليات وما يجره من إقصاء وتهميش، مؤكدا على استعداده لتقديم الدعم الكامل لترسيخ هذه المبادئ.

وأوضح أن الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام من قتل وتشريد لم تعد تليق بشعب له تاريخ حضاري، مشيرا إلى ان التفريق بين شعب بورما لن تزيد الأمر إلا تعقيدا وإعاقة لكل طموحات التقدم في هذا البلد.

ودعا شيخ الأزهر إلى نزع فتيل الحقد والكراهية، من خلال التطبيق الحاسم لمبدأ المواطنة والمساواة التامة بين أبناء الشعب الواحد بغض النظر عن الدين أو العرق.