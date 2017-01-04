شاهد..أردوغان: عازمون على تطهير مناطق من بينها منبج السورية

أكد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أن بلاده عازمة على تطهير مناطق أخرى من بينها منبج السورية من الجماعات "الإرهابية" على حد وصفه.

وقال أردوغان في كلمة أمام مسؤولين محليين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة ، بثها التلفزيون "إن الهجوم الذي يشنه مقاتلون سوريون بدعم من أنقرة لانتزاع السيطرة على بلدة الباب السورية من قبضة تنظيم الدولة سينتهي قريبا".

وأشار أردوغان إلى أن هناك تطورات تبعث على الأمل في الجهود التي تبذلها تركيا مع روسيا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا يتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض.

وتابع أردوغان " نتمنى أن تنجح هذه العملية وأن تنتهي في أقرب وقت ممكن معاناة أخوتنا السوريين".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول والذي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه، يهدف إلى إثارة انقسام في المجتمع التركي، وقال "هذا واضح جدا..سنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا".

وأوضح أردوغان أنه ليس هناك تهديد ممنهج في تركيا ضد نمط حياة أي كان، موضحا "نحن لم نسمح بذلك طوال فترة حكمنا الممتدة 14 عامًا".

وأضاف أردوغان " كما عارضنا في الماضي منع دخول الفتيات المحجبات إلى المدارس نتخذ اليوم نفس الموقف في حال ظهور توجه معاكس، أريد أن أوضح بصراحة أننا كما نعارض تحكم الأغلبية في الأقلية نعارض أيضا تحكم الأقلية في الأغلبية".