بالفيديو والصور: المشتبه به في تنفيذ هجوم على ملهى بإسطنبول

نشرت السلطات التركية صورة واضحة للمشتبه في تنفيذه الهجوم الدامي على الملهى الليلي في إسطنبول، والذي تبناه تنظيم الدولة، في وقت انتشرت فيه صوراً ومقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة للمشتبه به في تنفيذ الهجوم ليلة رأس السنة.

وأظهر أحد هذه المقاطع التي تداولتها الصحف الأجنبية مثل إكبريس وديلي ميل وميرور، المشتبه به وهو يسير في ميدان تقسيم الشهير بالمدينة، محدقاً في الكاميرا كما لو كان بصدد التقاط صور "سيلفي".

كما ظهر في مقطع آخر وهو يقوم بتحويل المال في مكتب للصرافة، قبل فترة من تنفيذ الهجوم الدامي، وظهر في مقطع ثالث أثناء خروجه من الملهى بعد تنفيذ الهجوم مبدلاً ملابسه.

وقالت وكالة الأناضول إن الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب تمكنت أمس الاثنين، في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب بالولاية، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد داخل ملهى رينا في منطقة أورتاكوي، عبر كاميرات المراقبة.

ويأتي نشر صورة المشتبه فيه بعد ساعات من الإعلان عن اعتقال الشرطة التركية ثمانية أشخاص للاشتباه في صلتهم بالهجوم الذي وقع أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد رجحت أن يكون المنفذ من أوزبكستان أو طاجيكستان أو قيرغيزستان، ومن الخلية نفسها التي هاجمت مطار أتاتورك في إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي.

وكان تنظيم الدولة قال في بيان إن أحد مقاتليه نفذ الهجوم باستخدام قنابل يدوية وسلاح رشاش، وتوعد البيان تركيا بمزيد من الهجمات. وقتل المهاجم شرطياً ورجلاً آخر عند بوابة الملهى ثم فتح النار على المحتفلين برأس السنة، فقتل وأصاب العشرات قبل أن يترك سلاحه ويغير ملابسه ثم يغادر المكان.

وقالت صحيفة "خبر ترك" إنه يرجح أن المهاجم أتى في سيارة أجرة من حي يقع جنوبي إسطنبول، وبسبب الزحام نزل من السيارة وسار لمدة أربع دقائق حتى مدخل الملهى الليلي.

وأضافت نقلاً عن مصادرها أنه سحب بندقية من طراز كلاشينكوف من حقيبة على جانب الطريق وفتح النار على من هم عند الباب ثم ألقى قنبلتين يدويتين بعد الدخول.

وتابعت أنه جرى العثور على ست طلقات فارغة في مكان الهجوم، وأن التقديرات تشير إلى أنه أطلق 180 رصاصة على الأقل، وقتل في الهجوم 39 شخصاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى.