شاهد: افتتاح فرع لمطعم شهير يثير الجدل في الفاتيكان

أثار افتتاح فرع تابع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية في مدينة الفاتيكان انتقادات الكثيرين الذين رأوا في هذا الأمر تعارضا مع المكانة الروحية للمدينة.

ويقع الفرع بالقرب من ساحة القديس بول في بناية ملك للفاتيكان وتم تأجيرها لمطاعم ماكدونالدز.

وقال عدد من كاردينالات الفاتيكان لوسائل إعلام محلية إنه لم يتم استشارتهم بشأن القرار.

وفي المقابل بدأ رجال دين في التردد على الفرع الذي افتتح رسميا في أخر أيام عام 2016، وقال بعضهم إن العالم به الكثير من المشاكل التي يعتقدون أنها أهم بكثير من افتتاح فرع لماكدونالدز في الفاتيكان.