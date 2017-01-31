شركات تكنولوجيا تجتمع لبحث الطعن على قرار ترمب بشأن الهجرة

قال متحدث باسم شركة جيت هاب المتخصصة في إنتاج أدوات لتطوير البرمجيات إن مجموعة من شركات التكنولوجيا تعتزم الاجتماع الثلاثاء لبحث تقديم طلب قانوني دعما لدعوى قضائية تطعن على أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقيد الهجرة من سبع دول عربية ومسلمة.

وقال مصدر مطلع إن غوغل- المملوكة لشركة ألفابت- وإير بي.إن.بي ونتفليكس من بين الشركات المدعوة للاجتماع.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من ممثلين عن غوغل ونتفليكس، ورفض متحدث باسم إير بي.إن.بي التعليق.

وأصبح قطاع التكنولوجيا أكثر قطاعات الشركات وضوحا في معارضة الحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي.

وتدرس الشركات أفضل السبل لحشد تلك الموارد وتشمل الجهود حتى الآن بيانات تندد بالإجراء ودعما ماليا للمنظمات الداعمة للمهاجرين ومنها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

تأتي المناقشات بين شركات التكنولوجيا بعدما قدمت أمازون وإكسبديا إعلانات بالمحكمة يوم الاثنين دعما لدعوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية واشنطن.

وقالت أمازون وإكسبديا إن الأمر الذي أصدره ترمب يؤثر سلبيا على أعمالهما.

ورفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية دعوى منفصلة يوم الاثنين ضد أمر ترمب تعتبره غير دستوري، وإذا قررت شركات التكنولوجيا التحرك كمجموعة فمن غير الواضح أي القضيتين ستدعمها.

وأكد ممثلون عن كيكستارتر وتويليو أنهما ستشاركان في المناقشات.

وقالت متحدثة باسم إتسي إن الشركة تلقت دعوة جيت هاب لكنها لم تؤكد إن كانت ستمضي قدما مع المجموعة.