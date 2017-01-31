الجيش الأمريكي: استثناء العراقيين المتعاونين من حظر السفر

عناصر القوات الأمريكية في العراق - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، إنها تعمل مع البيت الأبيض ومؤسسات أخرى لوضع قائمة بأسماء جميع العراقيين، الذين عملوا مع الولايات المتحدة منذ اجتياحها لبلادهم عام 2003، لاستثنائهم من قرار حظر استقبال مواطني 7 دول بينها العراق.

وأضاف المتحدث باسم "البنتاغون" جيف ديفيس، في الموجز الصحفي الذي قدمه من واشنطن، إن "المؤسسات الحكومية الأمريكية المختلفة بصدد جمع أسماء العراقيين المتعاونين مع البلاد، بغرض استثنائهم من قرار الرئيس دونالد ترمب القاضي بمنع القادمين من 7 دول عربية ومسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة".

وتابع: "نحن نحاول ضمان أن أولئك الذين حافظوا على التزامهم معنا بشكل ملموس بالقتال معنا أو دعمنا أن تكون أسمائهم معروفة (في دوائر الهجرة الأمريكية) وأن يتم الاعتراف بكامل جهودهم".





وأشار "ديفيس" أن الأوامر جاءت من البيت الأبيض بهذا الخصوص خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

والجمعة الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

