"فايبر" ترد على قرار ترمب بمكالمات مجانية

تغريدة فايبر على تويتر

أعلنت خدمة التراسل الفوري "فايبر" Viber عن توفير مكالمات مجانية لمستخدميها من الدول التي شملها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنع دخول مواطنيها للولايات المتحدة.

ونشرت فايبر تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر باللغات الإنجليزية والفارسية والعربية.

ونصت التغريدة على أن المكالمات الصوتية الهاتفية إلى أي خط أرضي أو محمول بين مستخدميه فايبر في الولايات المتحدة والدول السبع المتضررة أصبحت مجانية.

ويستطيع مستخدمو خاصية "فايبر أوت" Viber Out، إجراء المكالمات الصوتية بشكل مجاني طالما كان الاتصال بين أي خط أرضي أو محمول داخل الأراضي الأمريكية وبين مستخدم آخر يتواجد داخل نطاق دول إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان.