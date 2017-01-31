محكمة تابعة للأمم المتحدة تأمر تركيا بالإفراج عن قاض مسجون

القاضي التركي أيدين صفا أكاي

أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة تركيا بالإفراج عن قاض ودبلوماسي تركي اعتقل ضمن الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل وذلك حتى يتمكن من شغل مقعده في هيئة المحكمة التي تنظر في قضية سياسي رواندي متهم بارتكاب إبادة جماعية في بلاده.

وقالت آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية في قرارها يوم الثلاثاء إن القاضي أيدين صفا أكاي يتمتع بحصانة دبلوماسية بصفته قاضيا بالأمم المتحدة وإن سجنه انتهاك لاستقلال القضاء. وأمرت المحكمة بالإفراج عنه بحلول 14 فبراير شباط.

والآلية هي البديل القانوني الحالي للمحاكم التي نظرت في الجرائم التي ارتكبت أثناء الحروب اليوغوسلافية والإبادة الجماعية برواندا.

وكان من المقرر أن تستمع إلى أقوال أوجوستين نجيراباتواري وهو سياسي رواندي يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. ويقول محاموه إنهم توصلوا إلى أدلة تبرئ ساحة موكلهم.