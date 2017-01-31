شاهد : ملك المغرب يخاطب القمة الأفريقية بعد غياب 33 عاما

ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس كلمة أمام القمة الأفريقية ال28 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال الملك في كلمته إن المغرب يعود من جديد للأسرة الأفريقية، مشيرا إلى تعاون بلاده المثمر في قطاع الزراعة مع عديد من دول القارة.

وأوضح أن المغرب لن يتخلى عن دوره الريادي في القارة الأفريقية وفي حفظ الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يؤمن بوحدة المصير والمصلحة المشتركة مع دول القارة الأفريقية.

وحضر عاهل المغرب الملك محمد السادس مراسم اختتام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، غداة موافقة المنظمة على إعادة عضوية بلاده بعد 33 عاما على خروجها منها.

وأيدت 39 دولة من أصل 54 عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد خروجه منه في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من أراضيه.

وأعاد الاتحاد الأفريقي رسميا المغرب لعضويته اليوم الثلاثاء بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحاب الرباط مما كانت تسمى آنذاك منظمة الوحدة الأفريقية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس بدأ حملة منذ العام الماضي من أجل الانضمام ، وقاد حملة دبلوماسية وسط الدول الأفريقية.

وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين عاما وسط خلاف بشأن اعتراف المنظمة بالصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على معظم أجزائها منذ عام 1976.