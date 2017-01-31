العثور على كوكايين في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية

صورة أرشيفية

قالت الشرطة يوم الاثنين إن عامل صيانة طائرات في أوكلاهوما عثر على 14 كيلوغراما من الكوكايين في أنف طائرة تابعة لخطوط " أمريكان إيرلاينز " بعد وصولها من كولومبيا.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة تولسا في منشور على فيسبوك أنه عثر على سبع لفافات من المخدر قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل ليل يوم الأحد في قاعدة صيانة تابعة للشركة في تولسا.

وأضاف المكتب أن "فنيا ذهب لفحص غرفة الإلكترونيات ... وبدت بعض العوازل جديدة. وحركها ورأى إحدى اللفافات."

وقالت الشرطة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 757 كانت قادمة من بوغوتا وهبطت في ميامي، وقد أرسلت إلى تولسا لإخضاعها لفحوص صيانة لأن القاعدة في ميامي كانت مكتظة .

وأشارت الشرطة إلى أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الواقعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من " أمريكان إيرلاينز" .