بـ4 مسارات..إخوان مصرتواجه احتمال إعلان واشنطن أنها"إرهابية"

إخوان مصر تواجه احتمال إعلانها "إرهابية" في أمريكا

قال مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تجري اتصالات مع شخصيات سياسية ومسؤولين أمريكيين لتوضيح نهجها السلمي، في مواجهة ما يثار إعلاميا عن احتمال أن تصنف واشنطن الجماعة "تنظيما إرهابيا".

وقال المسؤول بالجماعة إنه وبموازاة تلك الاتصالات، وتحسبا لعدم نجاحها، تتأهب الجماعة لمواجهة القرار الأمريكي، في حال صدوره، على أربع مسارات ، بينها مساران، قانوني وآخر إعلامي.

وبوتيرة شبه يومية، تفيد تقارير إعلامية محلية وغربية بوجود نقاشات داخل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، خاصة مع وجود مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي للغرض ذاته، وذلك في ظل تقارب واضح بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرافض للجماعة، ونظيره الأمريكي.

جماعة الإخوان هي التنظيم الأبرز والأكبر في مصر، واعتبرها النظام المصري الحاكم "جماعة إرهابية"، في ديسمبر/ كانون أول 2013، ثم تبعتها السعودية، في مارس/آذار 2014، والإمارات منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

تلك التصنيفات تلت إطاحة الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي للجماعة، في 3 يوليو/ تموز 2013، في خطوة يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا عسكريا"، ويراها قطاع آخر "ثورة شعبية استجاب لها الجيش".

صرح إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، للأناضول بأن "ما يثار عن تصنيف واشنطن الإخوان جماعة إرهابية لا يزال في طور التعليقات الإعلامية، وخارج أي إطار رسمي، ولا يمكن الرد قبل إعلانه رسميا".

وقال محمد سودان، القيادي البارز بالجماعة، وهو مقيم في لندن، إن "هناك مساعي واتصالات جارية بين منتمين للجماعة وسياسيين ومسؤولين في الخارجية الأمريكية ونواب وأكاديميي