جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه اعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية بدعوى ضلوعهم في أعمال مخلة بالنظام العام ضد مدنيين وجنود على حد زعمه.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "اثنين من المعتقلين نشطاء في حركة حماس"، دون توضيح التوجهات السياسية لباقي المعتقلين.

وأوضح أن الاعتقالات التي جرت ليلة الأحدـ الاثنين "تركزت في قرى سفارين وعرنة، شمالي الضفة، والرام وبدو وقطنة وخربة الصباح ورام الله في وسط الضفة، ونحالين وبيت أمر والخليل ودورا والخضر في جنوبيها".

وتابع أن "من بين المعتقلين، خلية مكونة من 3 فلسطينيين في مخيم الجلزون للاجئين، في رام الله وسط الضفة الغربية".

وادعى جيش الاحتلال أن "أفراد الخلية ألقوا في 12 شهر يناير/كانون ثان الجاري، زجاجة حارقة على مستوطنة بيت أيل، القريبة من رام الله".

وأشار البيان أن جيش الاحتلال داهم مطبعتين في رام الله مرتبطتين بحركة حماس، استخدمتا كمصدر مواد تحريضية على حد وصفه.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي بيان حول عملية الاعتقال.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية بشكل مستمر، إذ تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود 7 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.