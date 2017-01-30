شاهد:ترمب يهاتف الملك سلمان ويتفقان على مناطق آمنة بسوريا

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، تم الاتفاق خلاله

على دعم إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن ، وجرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين .

وقال بيان للبيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة متشددي تنظيم الدولة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم و"الشراكة الاستراتيجية وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما".

وعبر الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما في الملفات التي تم بحثها، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف، ودعا كل منهما الآخر لزيارة بلاده.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الزعيمين اتفقا أيضا على الحاجة لمواجهة "أنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة".

وقال بيان البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا دعوة العاهل السعودي لترمب "لقيادة جهود الشرق الأوسط لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا" للمملكة والمنطقة.