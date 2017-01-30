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شاهد.. 6 قتلى في إطلاق نار على مسجد بمدينة كيبيك الكندية
آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017   10:15 مكة المكرمة

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبيك أثناء صلاة العشاء الليلة الماضية في اعتداء وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "هجوم إرهابي على المسلمين".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل عن دوافع "الهجوم الإرهابي" قائلة إن التحقيق بدأ.

كان إمام المسجد قال في بادئ الأمر إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار وذكر شاهد أن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك.

وقالت الشرطة إن شخصين فقط متورطان في الهجوم.

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 المصدر: رويترز + الجزيرة مباشر
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