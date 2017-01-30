إيران تختبر أول صاروخ باليستي بعد تولي ترمب

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إنه على علم بأن إيران أجرت الأحد تجربة على صاروخ باليستي وأنه يتم بحث طبيعة التجربة، وتعهد سبايسر بتقديم المزيد من المعلومات قريبا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن إيران اختبرت أول صاروخ باليستي في ظل إدارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترمب.

وأضاف المسؤولون إن الصاروخ متوسط المدى من طراز خورامشهر انطلق لمسافة 600 ميل قبل أن ينفجر.

وجرى اطلاق الصاروخ من أحد المواقع المعروفة لإجراء الاختبارات شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وعقب أيام من الاتفاق النووي الإيراني، دعا قرار لمجلس الأمن إيران إلى التوقف عن اجراء مثل هذه الاختبارات.

وهذا الاختبار هو ثاني اختبار لصاروخ باليستي منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، الذي وقع فيه الاتفاق النووي بين إيران وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذه التجربة تمثل "انتهاكا سافرا" للقرار.

وأضاف نتنياهو في بيان على صفحته على موقع فيسبوك إنه يعتزم "مناقشة مسالة تجديد العقوبات على ايران بخصوص هذه المسالة وغيرها من المسائل في لقائه المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأعلن البيت الأبيض أن ترمب سيلتقي نتانياهو في منتصف شهر فبراير/ شباط.