شاهد : مليون توقيع لإلغاء زيارة ترمب لبريطانيا

وقع أكثر من مليون شخص في بريطانيا على عريضة تظهر معارضة شعبية لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتقول العريضة إنه ينبغي إلغاء زيارة ترمب المقررة لبريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري لتجنب إحراج الملكة إليزابيث.

وتواجه خطط بريطانيا لاستضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا العام ، تواجه معارضة متزايدة في أعقاب توقيعه أمرا تنفيذيا يعلق بشكل مؤقت هجرة مواطني سبع دول إسلامية 90 يوما.

تتضمن زيارة الدولة مراسم استقبال وحفلا ضخما، وفي كثير من الأحيان الإقامة في قصر باكنغهام في ضيافة الملكة إليزابيث الثانية.

وطالبت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة بإلغاء الزيارة الرسمية وبلغ عدد التوقيعات على العريضة التي قدمت على الإنترنت والتي تعارض الزيارة قرابة مليون توقيع اليوم ، وهو ما يعني ضرورة مناقشته في البرلمان.

وكان البرلمان قد ناقش العام الماضي منع ترمب، الذي كان مرشحا حينذاك، من زيارة المملكة المتحدة بعد تقديم عريضة مماثلة على الإنترنت.

ووصفت شامي تشاكرابارتي، المدعية العامة لحزب العمال في حكومة الظل، الأمر التنفيذي للرئيس ترمب فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من سبع دول إسلامية "بالسياسة السيئة للغاية."

وقالت شامي تشاكرابارتي "القرار الذي اتخذه ترمب مروع وربما هو غير دستوري بموجب القانون الأمريكي .. هو قرار عنصري ومثير للانقسام ومن المثير للجدل أنه لا يشمل دولا يمتلك فيها ترمب أعمالا تجارية. لذلك، ربما هو فاسد.. إنها سياسة سيئة للغاية."