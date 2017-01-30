واشنطن تؤكد إعفاء حملة البطاقة الخضراء من حظر السفر

أمر ترمب التنفيذي لا يسري على حملة البطاقة الخضراء

أكدت الإدارة الاميركية أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن "حاملي البطاقة الخضراء معفيون من الأمر التنفيذي بموجب الإعفاء المتعلق بالمصلحة القومية".

وأضاف إنه حتى ظهر أمس بلغ عدد حملة البطاقة الخضراء الذين تقدموا بطلبات لإعفائهم من الأمر التنفيذي 170 شخصا، مؤكدا إنهم جميعا حصلوا على هذا الإعفاء، وأوضح أن جزءا يسيرا فقط من المسافرين إلى الولايات المتحدة تأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب مساء الجمعة.

وبحسب وثيقة توضيحية أصدرتها وزارة الأمن الداخلي فإن "المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب وثيقة ايه-551 (بطاقة خضراء) صالحة، سيسمح لهم بالصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، وسيتم تقييم" إمكانية استفادتهم من الإعفاء عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس قال في وقت سابق إن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء"،إلا أنه أكد في تصريحات لشبكة "ان بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة -- ومن بينهم المواطنين الأمريكيين - سيخضعون لمزيد من التدقيق.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير أفادت ب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الأمن القومي.

كما ألمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطال مواطني العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولا أخرى.

البطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي وتسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأميركية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.