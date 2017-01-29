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قاضية أمريكية تسمح بإقامة المسافرين العالقين بتأشيرات سليمة
آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017   12:33 مكة المكرمة
الشرطة الأمريكية تغلق نقطة تفتيش أمني في مطار سان فرانسيسكو

أصدرت قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك يوم السبت حكما يسمح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

وأشارت تقديرات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن القرار سيؤثر على 100 إلى 200 شخص تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية؛ لكن محامين من الحكومة لم يتسن لهم تأكيد هذا الرقم.

جاء حكم آن دونلي القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية لمنطقة شرق نيويورك خلال جلسة استماع بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يمنع دخول الزائرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمين إلى الولايات المتحدة ويعلق مؤقتا قبول اللاجئين.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+رويترز
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