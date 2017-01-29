شاهد : أول محادثة بين ترمب وبوتين وسط قلق أوربي أمريكي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ توليه منصبه في 20 يناير الجاري.

وكان اتصال ترمب مع بوتين هو الأول منذ أن تولى السلطة وجاء بعد أن قال مسؤولون إنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على موسكو برغم معارضة الديمقراطيين والجمهوريين في الداخل والحلفاء لأوروبيين في الخارج.

وناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأزمة السورية وقتال تنظيم الدولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في واحدة من عدة اتصالات مع زعماء العالم استغلها الرئيس الأمريكي الجديد ليضع بصمته على الشؤون الدولية.

ولم يذكر البيت الأبيض أو الكرملين مناقشة العقوبات المفروضة على موسكو في تعليقهما على المكالمة التي استمرت نحو الساعة.

وقال البيت الأبيض "المكالمة الإيجابية كانت بداية مهمة لتحسين العلاقة التي تحتاج إلى إصلاح بين الولايات المتحدة وروسيا... يأمل الرئيس ترمب والرئيس بوتين بعد المكالمة أن يتمكن الجانبان من التحرك سريعا للتصدي للإرهاب والتعامل مع القضايا الهامة الأخرى محل الاهتمام المشترك."

علاقة ترمب بروسيا تجري مراقبتها عن كثب من قبل الاتحاد الأوربي الذي تحالف مع الولايات المتحدة لمعاقبة موسكو بعد ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.