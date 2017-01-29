البيت الأبيض: حملة البطاقة الخضراء في حاجة إلى فحص إضافي

مهاجرون جرى توقيفهم في مطارات أمريكية بعد قرار ترمب

قال البيت الأبيض يوم السبت إن حملة البطاقات الخضراء الأمريكية بحاجة إلى فحص إضافي قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة سيشمل حاملي البطاقة الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

وقالت جيليان كريستنسن "سيحظر (الأمر التنفيذي) دخول حاملي البطاقة الخضراء."

وفي وقت لاحق سعى مسؤول كبير بالبيت الأبيض إلى توضيح الموقف قائلا إن حاملي البطاقات الخضراء الذين غادروا الولايات المتحدة ويريدون العودة سيتعين عليهم زيارة السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية للخضوع إلى فحص إضافي.

وأضاف المسؤول "سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة مرة أخرى بعد عملية فحص روتينية."