بالصور. صفحة "السيسي" على فيسبوك تثير موجة من السخرية

أثارت أخطاء نحوية ومعلوماتية في منشورات على الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "فيسبوك"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة تصريحات للرئيس المصري ضمن فعاليات "المؤتمر الوطني الدوري الثاني للشباب" الذي عقد بمحافظة أسوان" جنوب مصر" الجمعة.

ومن بين تلك المنشورات :" تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على مرور معبد أبو سمبل".

وبعد موجة تعليقات ساخرة على المنشور بسبب "مرور 200 عام" تم تعديل المنشور إلى "بمناسبة مضي 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل".

كما قوبل منشور :" إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليون جنيه". بعدد هائل من التعليقات الساخرة قبل أن يتم تعديله إلى "باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه".

وبخلاف الأخطاء المعلوماتية كانت الأخطاء النحوية حاضرة ومنها منشور :" جملت عملية تطوير العملية التعليمية بالصعيد حوالي 380 مليون جنيه" قبل أن يتم تصحيحه إلى " جملة عملية تطوير...."