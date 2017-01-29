شاهد: قرار ترمب يعطل علاج طفل سوري مصاب بالسرطان

صارت حياة طفل سوري مصاب بالسرطان على المحك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، من بينها سوريا.

وقال جهاد الخالد، والد الطفل محمد (7 سنوات) إنه شعر بخيبة أمل شديدة بعد قرار ترمب، حيث كان يأمل في علاج ابنه في الولايات المتحدة.

وقال الخالد، الذي يعاني أيضا من إصابة بسبب الحرب في سوريا، إنه باع كل ما يملك كي يوفر العلاج لابنه.

وأضاف الخالدي، وهو أب لأربعة أطفال ويعمل بمحل حلويات، إن كل ما يتمناه هو أن يعيش ابنه حياة سعيدة، ولا يعاني كما عانى والداه بسبب الحرب والتهجير.

وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يمنع دخول رعايا 7 دول هي (اليمن والسودان والصومال والعراق وسوريا وإيران وليبيا) الولايات المتحدة بدعوى أن ذلك سيحمي الشعب الأمريكي من الإرهاب.

وأثار القرار إدانات دولية واسعة، كما أحدث ارتباكا واسعا في المطارات حول العالم، بينما انطلقت مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة رفضا للقرار.