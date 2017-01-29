حكم جديد بسجن السياسي والداعية أبو إسماعيل في مصر

السياسي والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل

قضت محكمة للجنايات في مصر اليوم الأحد بسجن السياسي والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على محاصرة محكمة عام 2012.

وكان صدر في 2015 حكم نهائي بسجن أبو إسماعيل الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 لمدة سبع سنوات بعد إدانته بتزوير أوراق رسمية.

وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وذكرت المصادر أن المحكمة عاقبت خمسة آخرين حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات و12 متهما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في نفس القضية.

وأدين المتهمون جميعا بالتحريض والاشتراك في حصار مبنى محكمة مدينة

نصر بالقاهرة في ديسمبر كانون الأول 2012 لإجبار النيابة العامة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.

وألقي القبض على أبو إسماعيل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بدعوى أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية وهو ما كان مخالفا لأحد شروط الترشح آنذاك.

وفي أبريل نيسان عام 2014 أدانته محكمة للجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته وقضت بسجنه سبع سنوات. وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيا في أبريل نيسان 2015.