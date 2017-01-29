YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في جنين
آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017   16:29 مكة المكرمة

شيّع فلسطينيون، جثمان الفتى محمد أبو خليفة (16عاما)، الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم  خلال مواجهات وقعت في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونُقل جثمان الفتى من مستشفى "خليل سليمان"، الحكومي في مدينة جنين، إلى مسقط رأسه في المخيم، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع الأخيرة، وتمت الصلاة عليه في مسجد "الشيخ زايد"، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة "الشهداء".

ورفع المشيعون، الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل الفلسطينية، ورددوا هتافات مناوئة للجيش الإسرائيلي.

وكان أبو خليفة، قد قُتل صباح اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل فلسطيني وجرح خمسة آخرين الاحد برصاص جنود اسرائيليين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي توغل في المخيم مما أدى الى مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وقال سكان من المخيم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المُخيم فجر اليوم، لليوم الثالث على التوالي وفي كل مرة تندلع فيها مواجهات مع السكان.

وكثيرا ما تشن قوات إسرائيلية مداهمات ضد من يشتبه أنهم ناشطون.

الى الأعلى
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2017
Powered by Aljazeera Network.

انت الان تقوم بتصفح النسخة القديمة من موقع الجزيرة مباشر

تصفح الموقع الجديد
إغلاق