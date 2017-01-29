صحيفة: شكوك تحيط بوفاة جنرال روسي على علاقة بملف ترمب

قالت صحيفة دايلي ميلي البريطانية إن الجنرال الروسي السابق أوليج إيروفنكن تم قتله ولم يمت نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

ويعتقد أن الجنرال إيروفنكن، الذي كان يعمل في الاستخبارات الروسية، ساعد جاسوسا سابقا لجهاز الاستخبارات البريطانية في إعداد مذكرات تقول إن روسيا لديها أدلة وتسجيلات فاضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف السيطرة عليه.

وعثر على إيروفنكن ميتا قبل أيام من نهاية 2016 في المقعد الخلفي لسيارته. وأشار التقرير الطبي وقتها إلى أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية، لكن الصحيفة البريطانية نقلت عن خبير في الشؤون الروسية قوله إن الجنرال السابق قتل واتهم السلطات الروسية بالتستر على الجريمة.

ونفى ترمب مرارا صحة هذه التقارير. وظهر ملف المذكرات إلى العلن قبل أيام من تأدية ترمب اليمين لتولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة.