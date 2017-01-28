شاهد| السيسي: كفاية علينا نار ربنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الله (لازم) لازم يرفع راية مصر، وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة أسوان، أنه لدى مصر متربصون لا يريدون أن نرفع رأسنا، لكننا مصرون أن نمضي مرفوعي الرأس.



وتطرق السيسي إلى "الإرهاب" ووجه حديثه لمن يعارضه قائلا : سبنا (اتركنا) نعيش .. خش (ادخل) انت الجنة وسبنا احنا نعيش".

وأضاف: أنتم بتقولوا إننا مش كويسين وهنروح النار، طيب كفاية النار بتاعة ربنا متبقاش نار ربنا وناركم كمان"، وبعدها ضجت القاعة بالضحك والتصفيق، وأضاف: هم يقولوا إنهم ناس صالحين وإحنا مش كويسين

حضر الفعاليات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان وكبار رجال الدولة والمسؤولين.



