شاهد : انهيار سقف ملعب في غزة بسبب الرياح الشديدة

أصيب لاعبان بجروح إثر انهيارٍ جزئي لسقف ملعب نادي الصداقة غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جزءا من سقف النادي سقط إثر الرياح الشديدة الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

وخلف المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية أضرارا في عدد من المباني وحرائق جراء تماس كهربائي خلال الـ 24 ساعة الماضية في أول أيام المنخفض بقطاع غزة.

كما أصيب عدد من الأشخاص جراء تطاير أسقف المنازل وتناكر المياه في عدد من المناطق بالقطاع.

ويتأثر قطاع غزة كباقي المناطق الفلسطينية بالمنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حتى الأحد المقبل.