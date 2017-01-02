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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم الملهى الليلي في تركيا
آخر تحديث : الإثنين 02 يناير 2017   13:25 مكة المكرمة
بيان تنظيم الدولة كما نشرته مواقع تابعة له

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم على ملهى ليلي في تركيا ليلة رأس السنة أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

وقال التنظيم في بيان نشرته مواقع تابعة له اليوم الاثنين: "استمرارا في العمليات المباركة التي تخوضها دولة الإسلام ضد حامية الصليب تركيا دك جندي من جنود الخلافة الأبطال أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى بعيدهم الشركي".

وأضاف البيان أن المهاجم أغار على المحتفلين بالعام الجديد "بالقنابل اليدوية وسلاحه الرشاش فأحال أفراحهم أتراحا".

وأوضح البيان أن الهجوم جاء "تلبية" لأوامر زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي الذي دعا إلى "استهداف" تركيا التي وصفها بخادمة الصليب.

وكان الهجوم المسلح قد استهدف ملهى ليليا "أورطه كوي" في مدينة إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة نحو 70 آخرين.

وقالت السلطات التركية إن منفذ الهجوم استطاع الفرار، وإنها بدأت عملية لملاحقته.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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