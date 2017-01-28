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ترمب: مسيحيو سوريا لهم الأولوية في اللجوء إلى أمريكا
آخر تحديث : السبت 28 يناير 2017   08:17 مكة المكرمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المسيحيين السوريين ستكون لهم الأولوية عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلبات للجوء في الولايات المتحدة. 

وقال ترمب في مقتطف من مقابلة مع شبكة كريستيان برودكاستينج "إذا كنت مسلما يمكنك المجيء لكن إن كنت مسيحيا كان الأمر شبه مستحيل والكل كانوا سواء في الاضطهاد. كانوا يقطعون رؤوس الجميع لكن المسيحيين أكثر."

وقال مركز بيو للأبحاث في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن 38901 لاجئ مسلم دخلوا الولايات المتحدة في العام المالي 2016 من كل الدول وهو ما يوازي تقريبا عدد اللاجئين المسيحيين الذي بلغ37521  لاجئا.

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 المصدر: رويترز
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