شاهد: تيريزا ماي تنقل عن ترمب دعمه "الكامل" للناتو

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) "بشكل كامل"، وذلك بعدما كرر ترمب توجيه الانتقادات إلى الحلف.

وقالت ماي في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب في البيت الأبيض "سيدي الرئيس، أعتقد أنك أكدت أنك تدعم حلف شمال الأطلسي مئة في المئة".

كما كشفت رئيسة الوزراء البريطانية أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقيام بزيارة رسمية في وقت لاحق هذا العام وإنه قبل الدعوة.

من جانبه، أعلن ترمب أن "من المبكر جدا" الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا، وذلك عشية محادثة هاتفية سيجريها مع الرئيس فلاديمير بوتين. فيما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية أنه ينبغي إبقاء العقوبات بحق روسيا، وقالت "نعتقد ان العقوبات يجب أن تستمر" مشيرة إلى "التحركات" الروسية "في أوكرانيا".

و جدد ترمب تأكيد دعمه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوربي قائلا "إن بريطانيا حرة ومستقلة تشكل نعمة للعالم".

وأكد الزعيمان انهما سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأعربت ماي عن أملها في أن يساهم التوصل إلى اتفاق تجارة سريع مع واشنطن في تخفيف تأثيرات الخروج من الاتحاد الأوربي. ووصفت لقاءها مع ترمب بأنه "لحظة هامة للرئيس ترمب ولي لبناء علاقتنا". كما هنأته على "انتصاره المذهل بالانتخابات".