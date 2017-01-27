شاهد: الجيش العراقي يحتفل باستعادة شرق الموصل

رفع الجيش العراقي علم البلاد أمام جامعة الموصل اليوم الجمعة، احتفالا باستعادة الجزء الشرقي من المدينة من سيطرة تنظيم الدولة.

وشارك في الاحتفال مدرعات عسكرية مزينة بالزهور وتحمل الأعلام العراقية، بينما تجمعت حشود من العراقيين أمام مقر الجامعة، ورفع بعضهم علامة النصر.

وتقع الجامعة في الجزء الشرقي من مدينة الموصل التي يقسمها نهر دجلة إلى جزأين شرقي وغربي.

ويستعد الجيش العراقي الآن لخوض معارك جديدة بهدف استعادة السيطرة على القرى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة شمال لموصل.

وكان الجيش العراقي قد بدأ معركة استعادة السيطرة على الموصل في أكتوبر/تشرين أول الماضي.