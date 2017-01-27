الاعتداء على مسلمة محجبة بمطار جون كينيدي الدولي بنيويورك

وتيرة الاعتداء ضد المسلمات ازدادت بعد انتخاب ترمب

تعرضت سيدة مسلمة محجبة تعمل في إحدى شركات الطيران، لاعتداء من قبل رجل في مطار جون كينيدي الدولي، جنوب غرب نيويورك.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، اليوم الجمعة، أن "ربيعة خان" وهي مسلمة محجبة تعمل في شركة دلتا للخطوط الجوية، تعرضت لاعتداء من قبل "روبن رودس" (57 عاما) وهو مسافر كان في صالة الانتظار.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن "ريتشارد برون" النائب العام في منطقة "كوينس" بنيويورك، أن رودس اقتحم مكتب خان، وبدأ بمضايقتها، وتوجيه أسئلة "ماذا تفعلين هنا؟ هل أنت نائمة هل تصلين؟"

وأوضح برون أن خان أصيبت بالدهشة، وبدأت تتساءل "ماذا يحدث؟، ماذا فعلت أنا؟"، حيث بدأ رودس بتوجيه الشتائم والإهانات لها.

ولفت النائب العام في منطقة "كوينس" بنيويورك، إلى أن المهاجم أمسك بذراع خان وحاول إخراجها من المكتب، قبل أن يتدخّل أحد شهود العيان ويمنعه.

وأضاف برون أن المهاجم قال لخان "الآن ترمب موجود، سنتخلص منكم جميعاً، اسألوا ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، من هم هؤلاء الناس (المسلمون)؟، سترون ماذا سيحل بكم"

وشهدت الولايات المتحدة العديد من الهجمات المماثلة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي يتبنى خطابا شعبويا يتعمد من خلاله الإساءة للمسلمين.