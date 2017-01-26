شاهد| والدة معتقل مصري للقاضي: افرج عن ابني وأكنس لك البلاط

أثار فيديو لعجوز مصرية تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طلبت من القاضي أن تنظف له مسكنه مقابل الإفراج عن نجلها.



حسنية جنيدى، 68 عاماً، والدة عاشور إبراهيم، المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ" أحداث العدوة"، ذهبت لرؤية ابنها برفقة محاميه من محافظة المنيا، جنوب مصر، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة.



وأثناء الجلسة قالت حسنية للقاضي: "أحب على إيدك يا باشا ..عايزة أشوف ابنى.. أنا تعبانة يا باشا وجاية من الصعيد".

وبحسب صحفي مصري كان من حضور جلسة المحاكمة فإن القاضي استجاب لطلبها وسمح لها بلقاء ابنها، بعد أن تسببت ببكاء الحاضرين في المحكمة.



وقالت الأم العجوز وهي تبكي للصحفيين أن زوجها متوفي، ونجلها محبوس منذ 4 سنوات، ولديه 4 أطفال هي من ترعاهم، وطلبت من القاضي قائلة: طلعوا وأنا أقذح على رجليا وأكنس (أنظف) لك البلاط.



وقضية أحداث العدوة بمحافظة المنيا يحاكم فيها محمد بديع، المرشد جماعة الإخوان وعشرات آخرين بعد اتهامهم بأعمال عنف وتخريب وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت بإعدام 183 متهما في القضية قبل أن تقبل محكمة النقض الطعن وتقرر إعادة محاكمتهم.