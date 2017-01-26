تقارير: إسرائيل تقرر استقبال 100 طفل سوري كلاجئين

أطفال سوريون - الجزيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل تعتزم استقبال 100 طفل يتيم سوري كلاجئين، وأوضحت قناة 10 الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء أن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قرر ذلك.



وأضافت القناة أن هؤلاء الأطفال سوف يكونون أول لاجئين سوريين تستقبلهم إسرائيل رسميا، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال سيقيمون في مدارس داخلية وفي كنف أسر من عرب إسرائيل.

وجاء في التقرير الإعلامي حسبما نشر موقع "دويتش فيله" أنه من المقرر أن يحصل هؤلاء الأطفال على تصريح إقامة دائمة بعد أربعة أعوام، وإذا تم اكتشاف آباء أو أخوات لهؤلاء الأطفال بعد ذلك، فسوف تفحص إسرائيل استقبالهم أيضا.

ويرفض بعض الساسة في إسرائيل من معسكر المحافظين استقبال لاجئين غير يهود بحجة أن ذلك يهدد الطابع اليهودي لإسرائيل، لكن إسرائيل قامت بعلاج جرحى سوريين خلال الأعوام الماضية.



