شاهد: مقدسي يلتقط "سيلفي" مع منزله أثناء هدم الاحتلال له

التقط نجل الناشط المقدسي الدكتور جمال عمرو، مقطع "سيلفي" له مع منزل والده في حي الثوري ببلدة سلوان شرقي مدينة القدس المحتلة، أثناء هدم قوات الاحتلال له.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت قبل شهرين الناشط المقدسي إخطارًا بهدم منزله، وقال في تصريحات سابقة لـ"قدس برس"، إن المنزل تم بناؤه قبل 62 عاماً وتتوفر لديه رخصة للبناء والترميم من بلدية القدس الاحتلالية منذ عام 1993.

وتأتي عمليات الهدم تلك ضمن الملاحقة المستمرة ومساعي بلدية القدس لترحيل المقدسيين وهدم منازلهم التي شيد بعضها قبل قيام دولة الاحتلال، وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد المنازل المخطرة والتي يتم هدمها في القدس وقرب المسجد الاقصى تحت حجج واهية تتعلق بعدم الترخيص والبناء غير القانوني.

وسبق أن أصدر الاحتلال الاسرائيلي، قرارًا بإبعاد المختص في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو وزوجته المعلمة والناشطة المقدسية زينة عمرو، عن المسجد الأقصى، بالإضافة إلى منعهما من السفر خارج البلاد لـ "أسباب أمنية".

يشار إلى أن أكثر من 20 ألف منزل فلسطيني بالقدس مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة "عدم الترخيص والبناء على أراض خضراء"، حيث تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من المدينة.