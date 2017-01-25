الاتحاد الأوربي: خطة إسرائيل بشأن الاستيطان تقوض السلام

الاتحاد الأوربي: خطط الاستيطان تقوض السلام

قال الاتحاد الأوروبي إن خطة إسرائيل لبناء المزيد من المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوض بشكل خطير احتمالات السلام مع الفلسطينيين.

وأوضح بيان للإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن خطط إسرائيل تتحدى اعتراضات دولية قائلة إنها "تقوض على نحو خطير الاحتمالات لحل عملي يقوم على دولتين."

وأضاف البيان "مما يؤسف له أن إسرائيل تمضي قدما في هذه السياسة على الرغم من القلق الدولي الجدي المستمر والاعتراضات التي أثيرت بشكل متواصل على جميع المستويات."

وأعلنت إسرائيل عن عزمها بناء ألفين و500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة وهي ثاني إعلان من نوعه منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه ملمحة إلى أنه سيكون أقل انتقادا لمثل هذه المشاريع من سلفه باراك أوباما.